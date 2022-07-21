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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine seyirci toplamak için megafonla çağrı yaptılar! Tatilcilerden CHP'lilere sert tepki

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingine seyirci toplamak için megafonla çağrı yaptılar! Tatilcilerden CHP’lilere sert tepki

CHP'nin Balıkesir teşkilatı, 24 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine dinleyici toplamak için tatilcilere akın etti. Sahillere inen CHP'liler ellerindeki megafonlarla, ücretsiz taşıma sözü vererek miting daveti yaptı. Rahatsız olan tatilciler CHP'lilere tepki göstererek, deniz ve kumsalın tadını çıkarmak istediklerini belirttiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı miting öncesi İl ve ilçe örgütleri, Kılıçdaroğlu'nun mitingine dinleyici toplayabilmek için ellerine aldıkları megafonlarla sahil ve plajların yolunu tuttu.

Denizin ve güneşin tadını çıkararak dinlenen vatandaşlara, megafonla seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, güneşlenen tatilcileri mitinge çağırdı. CHP'li heyete tepki yağdı.

TATİLCİLER RAHATSIZ OLUP TEPKİ GÖSTERDİ

Günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaşarak tatili fırsat bilen ve Edremit körfezinde tatile çıkan vatandaşlar, megafonlarla yapılan miting çağrılarından rahatsız oldu.

Tuna Çam'ın haberine göre kumsal boyunca bir iskemlenin üzerine çıkarak megafonla bağıran CHP'lilere tepki gösteren bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son vermelerini istedi.

ÜCRETSİZ TAŞIMA SÖZÜ

Amaçları, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanını doldurmak olan ve yaptıkları anonslarla ücretsiz bir şekilde Balıkesir merkezdeki miting alanına taşıma yapılacağını belirten CHP'li heyetin yüzüne bakan olmadı.

Vatandaşlar, megafonla yapılan anonslara kulak asmayarak deniz ve kumsalın tadını çıkarmayı sürdürdü.

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