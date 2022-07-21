CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingine seyirci toplamak için megafonla çağrı yaptılar! Tatilcilerden CHP’lilere sert tepki

TATİLCİLER RAHATSIZ OLUP TEPKİ GÖSTERDİ

Günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaşarak tatili fırsat bilen ve Edremit körfezinde tatile çıkan vatandaşlar, megafonlarla yapılan miting çağrılarından rahatsız oldu.

Tuna Çam'ın haberine göre kumsal boyunca bir iskemlenin üzerine çıkarak megafonla bağıran CHP'lilere tepki gösteren bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son vermelerini istedi.