CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine seyirci toplamak için megafonla çağrı yaptılar! Tatilcilerden CHP'lilere sert tepki
CHP'nin Balıkesir teşkilatı, 24 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine dinleyici toplamak için tatilcilere akın etti. Sahillere inen CHP'liler ellerindeki megafonlarla, ücretsiz taşıma sözü vererek miting daveti yaptı. Rahatsız olan tatilciler CHP'lilere tepki göstererek, deniz ve kumsalın tadını çıkarmak istediklerini belirttiler.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı miting öncesi İl ve ilçe örgütleri, Kılıçdaroğlu'nun mitingine dinleyici toplayabilmek için ellerine aldıkları megafonlarla sahil ve plajların yolunu tuttu.
Denizin ve güneşin tadını çıkararak dinlenen vatandaşlara, megafonla seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, güneşlenen tatilcileri mitinge çağırdı. CHP'li heyete tepki yağdı.
TATİLCİLER RAHATSIZ OLUP TEPKİ GÖSTERDİ
Günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaşarak tatili fırsat bilen ve Edremit körfezinde tatile çıkan vatandaşlar, megafonlarla yapılan miting çağrılarından rahatsız oldu.
Tuna Çam'ın haberine göre kumsal boyunca bir iskemlenin üzerine çıkarak megafonla bağıran CHP'lilere tepki gösteren bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son vermelerini istedi.
ÜCRETSİZ TAŞIMA SÖZÜ
Amaçları, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanını doldurmak olan ve yaptıkları anonslarla ücretsiz bir şekilde Balıkesir merkezdeki miting alanına taşıma yapılacağını belirten CHP'li heyetin yüzüne bakan olmadı.
Vatandaşlar, megafonla yapılan anonslara kulak asmayarak deniz ve kumsalın tadını çıkarmayı sürdürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...
- Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...
- İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2022 kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Sınav tarihi...
- 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise yerleştirme sonuçları erken açıklanır mı?
- Memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?
- Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı