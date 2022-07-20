21 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Atatürk Kültür Merkezi'nde Barış Konseri! Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları aynı sahnede buluşacak

Atatürk Kültür Merkezi'nde Barış Konseri! Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları aynı sahnede buluşacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
ABONE OL
Atatürk Kültür Merkezi’nde Barış Konseri! Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları aynı sahnede buluşacak

Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları aynı sahnede buluşuyor. “Barış Konseri” bu akşam saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA