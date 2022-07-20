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Son dakika: Adana-Mersin yolunda korkunç kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Son dakika: Adana-Mersin yolunda korkunç kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi

Son dakika haberleri... Adana-Mersin yolunda meydana gelen kazada bir TIR'ın otomobilin üzerine devrildiği belirtildi. Kazada otomobildeki bir kişi otomobilden sağ çıktı. A Haber ekipleri olay yerinde...

Bursa'daki trafik kazası haberiyle uyanan Türkiye, bu kez de Adana-Mersin yolundan gelen acı haberle sarsıldı.

Adana-Mersin yolunda meydana gelen kazada bir TIR'ın otomobilin üzerinde devrildiği belirtildi. Kazada otomobildeki bir kişi otomobilden sağ çıktı.

Detaylar gelecek...

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