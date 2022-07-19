Bodrum’da su çilesi! CHP’li belediyenin yapamadığını mahalle muhtarı yaptı: Tankerle su dağıttı

Vatandaşlar ellerinde damaca ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu. Muhtar Ünal, sıcak havaya rağmen mahallelerinde yaşanan su kesintisinin vatandaşları zor durumda bıraktığını, ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak için tankerle su dağıttığını söyledi.