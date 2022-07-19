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Başkan Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit asker Bozkurt’un ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi.

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