Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vaka artışlarıyla ilgili flaş açıklama: 40 katına çıktı! Yeniden kapanma olacak mı? Maske zorunluluğu yeniden gelir mi?

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN'DAN "KOVİD-19'DA GELECEK İKİ HAFTA ÇOK KRİTİK" UYARISI

.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19'a ilişkin, "Polikliniklere viral semptomlarla başvuran bireylerin yüzde 40'a yakını pozitif çıkmaya başladı, sayı giderek artıyor. Bayramın ardından önümüzdeki iki hafta çok kritik, ciddi artışlarla karşılaşabiliriz." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, yaptığı açıklamada, haziranın ilk haftasında görülen Kovid-19 vaka sayılarındaki azalışın şu anda ciddi bir artışa döndüğüne dikkati çekti.

Turan, "Artan pozitif vaka sayısı şu anda polikliniklere başvuran kişilerle ortaya çıkıyor. Polikliniklere viral semptomlarla başvuran bireylerin yüzde 40'a yakını pozitif çıkmaya başladı. Sayı giderek artıyor." ifadesini kullandı.

Vaka sayılarındaki artışta maske, mesafe ve hijyen kurallarının gevşetilmesinin etkili olduğunu anlatan Turan, "Vatandaşların toplu, kalabalık mekanlarda daha çok vakit geçirmesi bizi biraz daha zorlayacak gibi duruyor. Özellikle bayram döneminin ardından önümüzdeki iki hafta bizim için aslında çok kritik. Vaka sayılarında ciddi artışlarla karşılaşabiliriz." diye konuştu.

HASTANE VE YOĞUN BAKIMA YATIŞLAR ÖNCEKİ KADAR YÜKSEK DEĞİL

Prof. Dr. Turan, vaka sayılarındaki artışın henüz yoğun bakımlara yansımadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19'da yaşadığımız diğer piklere göre tek farklı durum, poliklinik başvurusu oldukça yüksek. Ancak hastane ve yoğun bakıma yatışlar bir miktar artsa da daha önceki artışlar kadar yüksek değil. Bu varyantın özelliğiyle ilgili olabilir, bulaştırıcılığı yüksek ama hastalık şiddeti henüz çok ağır değil. Fakat etkilenen grup, pandeminin ilk dönemlerde olduğu gibi 65 yaş ve üzeri kişiler ile ek hastalığı olanlar. Bu durumdaki kişilerde yeni varyantta da ağır klinik tablolar oluşabiliyor."