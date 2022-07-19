Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka artışlarıyla ilgili flaş açıklama: 40 katına çıktı! Yeniden kapanma olacak mı? Maske zorunluluğu yeniden gelir mi?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı." ifadelerini kullandı. Koca, "Yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna da cevap verdi. Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Bayramın ardından önümüzdeki iki hafta çok kritik, ciddi artışlarla karşılaşabiliriz." uyarısında bulundu. Turan, "Maske zorunluluğu yeniden gelir mi?" sorusuna da bu yanıtı verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Kovid-19 dalgasını Türkiye'nin 4-5 hafta önce görmeye başladığını belirtti.
VAKALAR 40 KATINA ÇIKTI
Şu dönem, günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 100 binleri geçen vakaların görüldüğünü ifade eden Koca, "Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.
TURKOVAC AŞISI ÖNERİSİ
Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini vurgulayan Koca, "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim." açıklamasında bulundu.
Kovid-19'la mücadelede elde edilen sonuçlara işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"Kalabalık ortamlarda riskli isek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maskeyi zaten takmak gerektiğini biliyoruz. Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak Kovid'le yaşamayı artık öğrendik. Kovid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ama ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım."
YENİDEN KAPANMA OLACAK MI?
Yeni yoğun bakımlar açılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Koca, "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Kovid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam." ifadesini kullandı.
BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN'DAN "KOVİD-19'DA GELECEK İKİ HAFTA ÇOK KRİTİK" UYARISI
.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19'a ilişkin, "Polikliniklere viral semptomlarla başvuran bireylerin yüzde 40'a yakını pozitif çıkmaya başladı, sayı giderek artıyor. Bayramın ardından önümüzdeki iki hafta çok kritik, ciddi artışlarla karşılaşabiliriz." dedi.
Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, yaptığı açıklamada, haziranın ilk haftasında görülen Kovid-19 vaka sayılarındaki azalışın şu anda ciddi bir artışa döndüğüne dikkati çekti.
Turan, "Artan pozitif vaka sayısı şu anda polikliniklere başvuran kişilerle ortaya çıkıyor. Polikliniklere viral semptomlarla başvuran bireylerin yüzde 40'a yakını pozitif çıkmaya başladı. Sayı giderek artıyor." ifadesini kullandı.
Vaka sayılarındaki artışta maske, mesafe ve hijyen kurallarının gevşetilmesinin etkili olduğunu anlatan Turan, "Vatandaşların toplu, kalabalık mekanlarda daha çok vakit geçirmesi bizi biraz daha zorlayacak gibi duruyor. Özellikle bayram döneminin ardından önümüzdeki iki hafta bizim için aslında çok kritik. Vaka sayılarında ciddi artışlarla karşılaşabiliriz." diye konuştu.
HASTANE VE YOĞUN BAKIMA YATIŞLAR ÖNCEKİ KADAR YÜKSEK DEĞİL
Prof. Dr. Turan, vaka sayılarındaki artışın henüz yoğun bakımlara yansımadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kovid-19'da yaşadığımız diğer piklere göre tek farklı durum, poliklinik başvurusu oldukça yüksek. Ancak hastane ve yoğun bakıma yatışlar bir miktar artsa da daha önceki artışlar kadar yüksek değil. Bu varyantın özelliğiyle ilgili olabilir, bulaştırıcılığı yüksek ama hastalık şiddeti henüz çok ağır değil. Fakat etkilenen grup, pandeminin ilk dönemlerde olduğu gibi 65 yaş ve üzeri kişiler ile ek hastalığı olanlar. Bu durumdaki kişilerde yeni varyantta da ağır klinik tablolar oluşabiliyor."
YENİ VARYANTLARDAN KAYNAKLI ÜLKEMİZDE DE SIKINTI OLUŞABİLİR
Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt türlerinin şu an dünya genelinde baskın hale geldiğine dikkati çeken Turan, "BA.4 ve BA.5 bulaştırıcılığı çok yüksek iki varyant. Bunlar şu anda Avrupa'nın etkisi altında olduğu varyantlar. Bu durum dolayısıyla Türkiye'yi de etkiliyor. Ülkemizde de önümüzdeki günlerde bu varyantlardan kaynaklı sıkıntı oluşabilir. Bu nedenle dikkatli olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Turan, yeni varyantların hastalık şiddetine ilişkin, şu bilgileri paylaştı:
"Yeni varyantların hastalık şiddetinde çok belirgin bir artışa neden olduğunu ifade etmek doğru olmaz. Çünkü henüz elimizde bununla ilgili yeterince bilgi yok. Klinik gözlemlerimize göre şu anda çok ağır hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı göstermiyor bireyler. Önümüzdeki günlerde bu varyantlarla ilgili daha net konuşabilmek mümkün olacak."
HATIRLATMA DOZU ZAMANI GELENLER GECİKTİRMEDEN AŞISINI OLMALI
Prof. Dr. Turan, Sağlık Bakanlığınca yeni hatırlatma dozlarının e-Nabız üzerinden tanımlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Hatırlatma dozu zamanı gelmiş bireylerin aşılarını geciktirmeden olmaları lazım. Özellikle bayram dönemini atlattık. Önümüzdeki dönemde vakalarda çok şiddetli bir şekilde artış olabilir. Bu nedenle hatırlatma dozları daha önem kazanıyor. Özellikle ağustos sonu eylül gibi daha dikkatli olunması gerekecek bir döneme giriliyor. Ağustos başında en geç, aşıların tamamlanmış olması gerekir. Hatırlatma dozlarını tüm yaş gruplarına öneriyoruz ama özellikle ileri yaş ve ek hastalığı olanlara ayrıca vurgu yapmak gerekiyor."
KALABALIK VE KAPALI ORTAMLARDA MASKE TAKILMALI
Kovid-19'la mücadelede her zaman bireysel önlemlerin kurtarıcı olduğunun altını çizen Turan, dünyanın hiçbir yerinde belirgin bir kısıtlamaya gitmenin söz konusu olamayacağını söyledi.
Kalabalık, kapalı ortamlarda mutlaka maske takılması, enfekte olduğunu düşünen, viral semptomlar gösterenlerin kendini izole etmesi gerektiğini aktaran Turan, kişilere açık alanlarda olsalar bile mesafeye özen göstermelerini önerdi.
MASKE ZORUNLULUĞU YENİDEN GELİR Mİ?
Prof. Dr. Turan, "Koronavirüs Bilim Kurulu yakın zamanda tekrar toplanacak mı?" sorusunu, "Şu anda henüz bize bildirilen bir bilgi yok. Bilim Kurulu olarak devam eden bir süreç yaşıyoruz, toplantılarımızı sonlandırmıştık ama ihtiyaç halinde her daim toplanmaya hazırız. Bu gönüllülük esasına göre yapılan bir işti zaten, biz halen görevimizin başında devam ediyoruz. Bilim Kurulu'nun toplanması gerektiğinde bize bilgi geçilir ve bir araya geliriz. Fakat önümüzdeki günlere ilişkin şu an için bir bilgi yok." diye yanıtladı.
Sonbaharda vaka sayılarının daha da artacağı ve maske zorunluluğunun tekrar gündeme gelebileceği iddialarına ilişkin de Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kişisel önlemleri kişilerin kendilerine bırakmıştık biliyorsunuz, halkımızın da bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Daha fazla önlem ve kısıtlama gelmemesi için bizim bunu yapıyor olmamız gerekiyor. Bu nedenle ağustos sonuna doğru, eylül başında vaka sayıları yani pozitif kişi sayısı, hastane ve yoğun bakım yükü alınan kararlarda belirleyici olacaktır. Şimdiden bununla ilgili net bir cevap vermek çok doğru olmaz. Önümüzdeki günleri takip edip göreceğiz."
MEVSİMSEL GRİP VAKALARINDA DA ARTIŞ YAŞANIYOR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 harici influenza (grip) vakalarında bir artış olup olmadığına yönelik, "Pandeminin ilk yoğun ve akut dönemlerinde kısıtlamalar olduğu ve maske kullanıldığı için diğer viral enfeksiyonlarda belirgin bir azalma olmuştu çünkü bulaş, toplumda yaygınlığı azalmıştı. Ancak son aylarda maskenin ortadan kalkması diğer viral enfeksiyonların da dolaşımda ortaya çıkmasına neden oldu." şeklinde konuştu.
Hastaneye Kovid-19 şüphesiyle başvurup, tetkiklerde negatif çıkan ve mevsimsel grip semptomları gösteren kişilerin bulunduğu anlatan Turan, "Ağır mevsimsel grip semptomları gösteren, 9-10 gün devam eden ciddi halsizlik, boğaz ağrısı, yorgunluk gibi şikayetlerle bize başvuran kişiler bulunuyor. Kovid-19 harici viral enfeksiyonlar nedeniyle başvuran hastalarda da bir artış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Turan, mevsimsel grip geçiren kişilerin de hastalığı diğer insanlara bulaştırmamak için kendilerini izole etmeleri ve maske takmalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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