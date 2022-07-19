Kırşehir’de CHP standında dayak skandalı! İl yöneticisi Gençlik Kolları Başkanı’nı dövdü

"SEN O YELEĞİ GİYEMEZSİN"

Aydoğan'ın polise verdiği ifadede, "Stantta oturduğum sırada yanıma gelen Hüseyin Çakmak, benden üzerimdeki parti yeleğini çıkarmamı istedi. Ben de yeleğin ona ait olduğunu düşünerek çıkardım ve başka bir yelek giymek istedim. Tam yeleği giyeceğim esnada bana 'Sen o yeleği giyemezsin, biz seni görevden aldık' dedi. Ben de halen partide görevli olduğumu ve beni görevden almaya yetkili olmadığını söyledim. O anda bir eliyle boğazımdan tuttu, diğer eliyle vurmaya çalıştı. İsimlerini bilmediğim başka kişiler şahsın bana vurmasına engel oldu." dediği öğrenildi.

Hüseyin Çakmak da Ahmet Aydoğan ile stantta tartışma yaşadıklarını ancak darbetmediğini öne sürdü.