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Kırşehir'de CHP standında dayak skandalı! İl yöneticisi Gençlik Kolları Başkanı'nı dövdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Kırşehir’de CHP standında dayak skandalı! İl yöneticisi Gençlik Kolları Başkanı’nı dövdü

CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, üye kayıt standında partilerinin il yöneticisi tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Aydoğan'ın polise verdiği ifadede, "Stantta oturduğum sırada yanıma gelen Hüseyin Çakmak, benden üzerimdeki parti yeleğini çıkarmamı istedi. Bir eliyle boğazımdan tuttu, diğer eliyle vurmaya çalıştı." dediği öğrenildi.

CHP Kırşehir İl Örgütü'nde dayak skandalı! İddiaya göre, Cacabey Meydanı'ndaki CHP İl Başkanlığının üye kayıt standında Aydoğan ile il sekreteri Hüseyin Çakmak arasında tartışma çıktı.

PARTİLİLER AYIRDI

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine partililer, Aydoğan ve Çakmak'ı ayırarak sakinleştirdi. Hastaneden rapor alan Aydoğan, Ahi Polis Merkezi'ne giderek Çakmak'tan şikayetçi oldu.

"SEN O YELEĞİ GİYEMEZSİN"

Aydoğan'ın polise verdiği ifadede, "Stantta oturduğum sırada yanıma gelen Hüseyin Çakmak, benden üzerimdeki parti yeleğini çıkarmamı istedi. Ben de yeleğin ona ait olduğunu düşünerek çıkardım ve başka bir yelek giymek istedim. Tam yeleği giyeceğim esnada bana 'Sen o yeleği giyemezsin, biz seni görevden aldık' dedi. Ben de halen partide görevli olduğumu ve beni görevden almaya yetkili olmadığını söyledim. O anda bir eliyle boğazımdan tuttu, diğer eliyle vurmaya çalıştı. İsimlerini bilmediğim başka kişiler şahsın bana vurmasına engel oldu." dediği öğrenildi.

Hüseyin Çakmak da Ahmet Aydoğan ile stantta tartışma yaşadıklarını ancak darbetmediğini öne sürdü.

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