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Başkan Erdoğan İran'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Başkan Erdoğan İran’dan ayrıldı

Son dakika haberi... İran'ın başkenti Tahran'da üçlü zirveye katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

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