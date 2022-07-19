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Son dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

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Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Son dakika: Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Son dakika haberi... Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

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