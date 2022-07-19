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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldüren Fatih Ulusoy tutuklandı

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Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’i öldüren Fatih Ulusoy tutuklandı

Trabzon’un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğlu Sefa Dönmez’i (59) tabancayla vurarak öldüren Fatih Ulusoy (53), ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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