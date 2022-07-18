18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren Abluka-22 Operasyonu'ndan acı haber! Van Çatak'ta şehit ve yaralı var

Son dakika: Eren Abluka-22 Operasyonu'ndan acı haber! Van Çatak'ta şehit ve yaralı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Eren Abluka-22 Operasyonu’ndan acı haber! Van Çatak’ta şehit ve yaralı var

Son dakika haberleri... Van'da devam eden Eren Abluka-22 Operasyonu'ndan acı haber geldi. Teröristler tarafından Çatak'ta yerleştirilen bir EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 jandarma şehit olurken, 1 jandarma da yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA