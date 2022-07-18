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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan asbestli gemi iddialarına yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan asbestli gemi iddialarına yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı gemiye ilişkin, "Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır. Ülkemizde gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıklar uygun şekilde ambalajlanarak etiketlenmekte, havayla teması kesilmektedir. Bu şekilde ambalajlanan asbest içeren atıklar geçici depolanmakta, lisanslı araçlarla taşınmakta ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edilmektedir" dedi.

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