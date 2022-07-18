Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası MHP lideri Devlet Bahçeli’ye NFT olarak hediye edilecek

"Türk milletinin denizlerdeki Kızıl Elma'sının vücut bulduğu Ülkü Ocakları Haritası, sahil güvenliğimizi, Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den gelen tarih şuurumuzu göstermekle birlikte 12 adayı içine alacak şekilde hazırlanmıştır. 1522 kişiye hediye edilmesinin amacı ise Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den beri gelen tarih şuurunu göstermektir."

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