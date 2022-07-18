18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip

MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022
ABONE OL
MSB’den Kıbrıs Barış Harekatı için 3 serilik özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. Serinin ilk videosu yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA