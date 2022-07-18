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CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı

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Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı

Diyarbakır'da, CHP İl Başkanlığına Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce kayyum atanmasına karar verildi. Görevden alınan ilçe başkanlarının itirazı üzerine Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 6 kişilik yönetimi kayyum atadı.

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