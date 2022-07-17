SON DAKİKA HABERLERİ! AK Parti'den AYM'nin Figen Yüksekdağ kararına tepki
SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında verdiği hak ihlali kararının Anayasa'ya aykırı ve hatalı olduğun altını çizerek, "Figen Yüksekdağ terör suçundan yargılandığı ve soruşturması seçimden önce başladığı için yargılaması devam etmiş, kesin hüküm Meclis Genel Kurulunda bilgiye sunulmuş, milletvekilliği düşürülmüştür.” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan, Anayasa Mahkemesinin Figen Yüksekdağ kararına sert bir tepki geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Yüksekdağ hakkında milletvekili seçilmeden önce terör suçundan açılan davanın, milletvekili seçildikten sonra sonuçlandığını ve kesinleşen kararın TBMM Genel Kurulunda bilgiye sunulduğunu anımsattı.
Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesine göre seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla "temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması" başlıklı 14. maddedeki durumların yasama dokunulmazlığının kapsamı dışında olduğunu ifade eden Tunç, "Figen Yüksekdağ terör suçundan yargılandığı ve soruşturması seçimden önce başladığı için Anayasa'nın 14. maddesi gereğince yargılaması devam etmiş, 83. maddesi gereğince kesin hüküm Meclis Genel Kurulunda bilgiye sunulmuş, 84. maddesi gereğince de milletvekilliği düşürülmüştür.
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