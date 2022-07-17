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İzmir'de orman yangını! Karayolu trafiğe kapatıldı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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İzmir’de orman yangını! Karayolu trafiğe kapatıldı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen orman yangınına, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Kısıkköy mevkisinde İzmir- Torbalı karayolunun önlem amaçlı trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Yangın, saat 16.30 sularında İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arazöz gönderildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, 1 helikopter dışında hava araçlarının bölgeden ayrıldığı belirtildi.

KARAYOLU TEDBİR AMAÇLI TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, Kısıkköy mevkisinde İzmir- Torbalı karayolunun tedbir amacıyla trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

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