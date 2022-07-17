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CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den skandal hareket! 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna verdiği yanıt tepki topladı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.07.2022
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CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’den skandal hareket! ’Engelli yolu ne olacak?’ sorusuna verdiği yanıt tepki topladı

Son dakika haberine göre CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kaldırım çalışmalarını denetlediği sırada bir vatandaşın 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna, "Her yol bitti engelli kaldı" yanıtını verdi. CHP'li başkanın bu sözleri tepki çekti.

Ardahan Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, şehirde yapılan kaldırımları incelediği sırada bir vatandaş "Engelli yolu ne olacak?" sorusunu yöneltti.

"HER YOL BİTTİ ENGELLİ KALDI"

Faruk Demir'in vatandaşın sorusuna verdiği cevap ise çevredekileri şaşırttı. Demir, "Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" şeklinde yanıt verdi.

O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Söz konusu videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

Çok sayıda vatandaş videonun altına yorum yaparak Demir'in özür dilemesi gerektiğini belirtti.

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