Cumhuriyet ve TELE1'in "Hulusi Akar 15 Temmuz törenine katılmadı" iddiasına fotoğraflı yanıt

MSB: 24 BİN 395 PERSONEL FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapma çabasında olan bazı şahısların Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini belirterek, FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 24 bin 395 personelin ihraç edildiğini ve 2 bin 567 personelin rütbelerinin geri alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından FETÖ ile mücadele konusunda yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlığın FETÖ ile mücadelesi hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler aksettirilerek Bakanlık ve TSK'nın hedef alındığı vurgulanan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.