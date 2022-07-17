Cumhuriyet ve TELE1'in "Hulusi Akar 15 Temmuz törenine katılmadı" iddiasına fotoğraflı yanıt
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne katılmadığına yönelik Cumhuriyet ve TELE1'in ortaya attığı iddialara çok sert tepki gösterdi ve kirli operasyonu fotoğraflarla çürüttü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Saraçhane'deki 15 Temmuz törenine katılmadığını iddia eden Cumhuriyet ve TELE1'in kirli algısı çöktü.
"BU İDDİAYI ORTAYA ATANLARIN DERDİ BAŞKA"
15 Temmuz programına katılmadığı iddia edilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İletişim Danışmanı Ekrem Okutan iddiaları fotoğraflarla yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.
Okutan, "Sayın Bakanımız Hulusi Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne güya katılmamış! Bu iddiayı ortaya atanların derdi başka! Utandınız mı, utanmazsınız. Utanılacak yüzünüz olsa bu yalanları ortaya atmazdınız zaten..." dedi.
MSB: 24 BİN 395 PERSONEL FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ
Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapma çabasında olan bazı şahısların Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini belirterek, FETÖ ile mücadelede bugüne kadar 24 bin 395 personelin ihraç edildiğini ve 2 bin 567 personelin rütbelerinin geri alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından FETÖ ile mücadele konusunda yazılı bir açıklama yapıldı.
Bakanlığın FETÖ ile mücadelesi hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler aksettirilerek Bakanlık ve TSK'nın hedef alındığı vurgulanan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kendine medyanın her mecrasında yer bulmak, gündeme gelmek, Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapmak çabasında olan bazı şahısların Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini görüyoruz. 15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Bu başarıya kim gölge düşürmek isterse istesin başaramayacak, asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozamayacaktır.
"2 BİN 567 PERSONELİN RÜTBELERİ GERİ ALINMIŞTIR"
Yalan yanlış bilgilerle sorumsuzca yapılan söylem ve eylemlerin kimlerin işine yaradığı, kimlerin neleri perdelemek istediğinin dikkate alınması, iyi değerlendirilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve gerçekliktir. Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir. FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriterlerle yürütülmekte, devletimizin istihbarat kurumlarından, birimlerimizden ve diğer kaynaklardan elde edilen istihbarat ve bilgilere mutlaka gerekli işlem yapılmaktadır. Nitekim bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2 bin 567 personelin rütbeleri geri alınmıştır. Son bir yılda ise bin 980 personel ihraç edilmiş, 561 personelin de rütbesi geri alınmıştır. Yani başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile artan şiddet ve tempoda mücadelemiz devam etmektedir, edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz'da ordu-millet gerçeğini bir kez daha sergileyerek canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, sevgisi, güveni ve duasından güç aldığımız asil milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."
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