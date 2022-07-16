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Son 10 yılın en düşüğü! Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm oranı azaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2022
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Son 10 yılın en düşüğü! Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm oranı azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 olan ölüm ortalamasının bu bayram 7 olduğunu bildirdi.

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