Datça Belediyesi’nden büyük sorumsuzluk! Engelli personeli yangın bölgesinde görevlendirdi

Engelli vatandaşların hiçbir eğitim almadan yangın bölgesine gönderilmesi Datça'yı karıştırdı. Vatandaşlar ilçede herkesin tanıdığı iki engelli vatandaşın yangın bölgesine zorla gönderildiğini iddia ederek Datça Belediyesine ateş püskürdü. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan zihinsel engelli iki engelli vatandaşın çavuşları tarafından yangın bölgesine götürüldüğü öğrenildi. Yangında ikisi engelli 4 belediye çalışanı alevlerin içinde kaldı. Yaralılardan engelli Yiğit Kıbrıslı Bursa'ya, Şaban Sülün ise Ankara'ya sevkedildi.