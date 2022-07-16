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Sabah Gazetesi ve A Haber olmasa 15 Temmuz nasıl sonuçlanırdı? Okan Müderrisoğlu yazdı

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Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Sabah Gazetesi ve A Haber olmasa 15 Temmuz nasıl sonuçlanırdı? Okan Müderrisoğlu yazdı

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan milyonlarca vatandaş, teröristlere siper oldu. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, darbe gecesi ve sonrasında Turkuvaz Medya'nın 15 Temmuz hatırasına sahip çıktığını ve şehit yakını ile gazileri yalnız bırakmadığına dikkat çekti. Müderrisoğlu ayrıca darbe gecesi Turkuvaz Medya ailesinin kahramanca yayınlar yaptığına da dikkat çekerek "Sabah Gazetesi ve A Haber'in bugünkü yönetimleri olmasaydı, 15 Temmuz nasıl sonuçlanırdı?" sorusunu sordu.

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