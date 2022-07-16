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Son dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Son dakika: AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'cü darbenin 6. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ömer Çelik, "15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ’yü tek satırla geçiştirip, devletin başı olan Cumhurbaşkanımızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa’nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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