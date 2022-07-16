Kahraman şehitlerin kabrine vefa akını! Vatandaşlar dualarını eksik etmedi

*Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı. Niğde Valisi Mustafa Koç'un da katıldığı törende Kuran okundu, dualar edildi, mezara karanfil ve gül bırakıldı. Ayrıca binlerce kişi de Halisdemir'in mezarını ziyaret etti.