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Kahraman şehitlerin kabrine vefa akını! Vatandaşlar dualarını eksik etmedi

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Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Kahraman şehitlerin kabrine vefa akını! Vatandaşlar dualarını eksik etmedi

15 Temmuz 2016'da darbecilere karşı mücadele verirken şehit düşen 252 kahraman, yurdun dört bir yanındaki şehitliklerde anıldı. Şehitleri minnetle anan vatandaşlar dualarını eksik etmedi.

15 Temmuz ihanet gecesinde şehit olan kahramanlar, tarihi zaferin 6. yılında da mezarları başında anıldı.

*İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Malatya, Şanlıurfa, Burdur, Gaziantep, Amasya, Uşak, Bolu, Karaman, Karabük, Sinop, Balıkesir, Tokat, Eskişehir, Sakarya ve Van'da şehitler kabirleri başında anıldı.

*15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

*Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı. Niğde Valisi Mustafa Koç'un da katıldığı törende Kuran okundu, dualar edildi, mezara karanfil ve gül bırakıldı. Ayrıca binlerce kişi de Halisdemir'in mezarını ziyaret etti.

*İstanbul'da tank ateşi ile şehit düşen 20 yaşındaki Mustafa Direkli, Şanlıurfa'daki kabri başında, Çengelköy'de şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı. Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Düzce'de, aynı yerde şehit düşen Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki şehitlikte, Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düşen Samet Uslu, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki kabri başında anıldı.

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