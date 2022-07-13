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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramda acı bilançoyu açıkladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramda acı bilançoyu açıkladı!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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