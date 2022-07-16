Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş’tan çarpıcı iddia: F-16 krizi sonrası Türkiye Fransa’dan Rafale alabilir

Temsilciler Meclisinin skandal yasa tasarısına da değinen Karakuş, "Çok saçma bir olay bu, neden çünkü bu hava sahası, bir şekilde uluslararası hukuka ve uluslararası kurallara uygun olmayan bir hava sahası. Malumunuz kara sularının üzerinde olması gereken hava sahası, kara suları 6 mil olduğu için hava sahasında 6 olması lazım. Tunanlar buna, 'Hayır 10 diyorlar'. Ne bir hava hukukuna ne de uluslararası hukuka uygunluğu var." ifadelerini kullandı.