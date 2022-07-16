Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş'tan çarpıcı iddia: F-16 krizi sonrası Türkiye Fransa'dan Rafale alabilir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Savunma sanayii alanında iş birliğinin de konuşulduğu görüşmeye ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, oldukça çarpıcı bir iddiada bulundu. Türkiye'nin ABD ile yaşadığı F-16 krizi nedeniyle farklı arayışlara başlamış olabileceğini vurgulayan Karakuş, "Türkiye, Rafale uçaklarını araştırmaya başladı diye düşünüyorum" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan yasa tasarısını 179'a karşı 244 oyla kabul etmişti. Skandal tasarıda, satılan F-16'ların "Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağını" sağlamak için somut adımlar atması taahhüdü yer almıştı.
Söz konusu gelişmenin ışığında bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, savunma sanayiinde iş birliğini ele aldı.
ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİNDE "RAFALE" DETAYI
Görüşmenin ardından A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, iki liderin görüşmesinin bir başka detayının da 'Rafale' savaş uçakları konusu olabileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.
EMEKLİ KORGENERAL KARAKUŞ: SANKİ RAFALE KONUSUNDA GÖRÜŞÜLDÜ
Tam da bu konuya değinen Karakuş, "Ben bu görüşmede şunu görüyorum; Sayın Erdoğan belki de Macron ile Rafale uçaklarını ele aldı. Bunu böyle bağlıyorum, bir gün önce ABD Temsilciler Meclisi bir karar aldı. F-16 kararı çok tepki yarattı Türkiye'de. Sanki bu konuda görüşüldü." dedi.
BIDEN TÜRKİYE'YE F-16 VERMEMEK İÇİN MAZERET Mİ ARIYOR?
Biden'ın Rum ve Ermeni lobilerinin oylarını kaybetmemek için Türkiye'ye oyun oynayabileceğini ifade eden Karakuş, "Türkiye'ye gerçekten F-16 vermek istiyor mu istemiyor mu? Bilemiyorum. Çünkü yakında seçim var ve Biden, ne Rum lobisini ne de Ermeni lobisini kaybetmek istemiyor" diye konuştu.
Temsilciler Meclisinin skandal yasa tasarısına da değinen Karakuş, "Çok saçma bir olay bu, neden çünkü bu hava sahası, bir şekilde uluslararası hukuka ve uluslararası kurallara uygun olmayan bir hava sahası. Malumunuz kara sularının üzerinde olması gereken hava sahası, kara suları 6 mil olduğu için hava sahasında 6 olması lazım. Tunanlar buna, 'Hayır 10 diyorlar'. Ne bir hava hukukuna ne de uluslararası hukuka uygunluğu var." ifadelerini kullandı.
"TEMSİLCİLER MECLİSİNİN KARARI AMERİKAN HALKINA İHANET"
Tasarının Temsilciler Meclisinden geçmiş olması kabul edilebilir bir şey olmadığını vurgulayan Karakuş, "Bir şekilde evet oyu verenlerin ABD halkına ihanet ettiğini söyleyebilirim. Bir defa dünyanın uluslararsı hukukuna ihanet ediyorlar. Yok böyle bir kara sularının üzerindeki hava sahası." dedi.
"TÜRKİYE RAFALE UÇAKLARINI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Biden'ın söz konusu kararı kongre baskısıyla onaylayamayacağını ve bunun da Türkiye'nin önüne 'Kongre onaylamadı' şeklinde sunulacağını ifade eden Karakuş, "Erdoğan'ın Macron ile görüşmesinden böyle bir netice çıkardım. Bu da Biden'ın işine mi geliyor bu acaba? Söylediğim gibi, Türkiye de Rafale uçaklarını araştırmaya başladı diye düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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