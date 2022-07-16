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Görevden alınan CHP'li Hüseyin Sarı'dan skandal '15 Temmuz' paylaşımı: Gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Görevden alınan CHP’li Hüseyin Sarı’dan skandal ’15 Temmuz’ paylaşımı: Gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabından 15 Temmuz'u hedef alan bir paylaşım yaptı. "Sizin destanınızı yemişim" ifadelerinin yer aldığı paylaşım sonrasında Sarı'nın gözaltına alındığı ve hakkında, 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Suç ve Suçluyu Övme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinin görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Facebook hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımda, skandal ifadelere yer verdi.

Sarı'nın paylaşımında, "Sizin destanınızı yemişim" gibi ifadeler yer alırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li ismin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan Sarı hakkında, 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Suç ve Suçluyu Övme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, 2020 yılında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirilmişti.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır. Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

Sarı, geçmiş dönemde de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hüküm giydiği ve görevinden alınmıştı.

CHP’li Özkoç’tan skandal ’15 Temmuz’ paylaşım! CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN SKANDAL '15 TEMMUZ' PAYLAŞIM!

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