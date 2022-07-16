Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan petrol üretimi açıklaması! İşte yeni günlük üretim miktarı
Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nin açılışında konuştu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinin petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi", ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Konuşmasında dünyanın birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçtiğini belirten Bin Selman, "Zirvenin, ortak çıkarlarımıza hizmet etmek, bölgede güvenlik ve kalkınmayı tesis etmek adına ülkelerimiz ve ABD arasında stratejik ortaklığı derinleştirmek için yeni bir iş birliği çağı oluşturmasını umuyoruz." dedi.
Küresel zorluklarla mücadelede uluslararası çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Bin Selman, Suudi Arabistan'ın daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını söyledi.
İran'la ilişkilere de değinen Bin Selman, "Komşu bir ülke olarak İran'ı uluslararası meşruiyet, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ve Uluslararası Atom Enerjisi ile iş birliği ilkelerine bağlı kalarak bölge ülkeleriyle bu vizyonun bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.
Veliaht Prens, petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim açıklamadı ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman mayısta yaptığı açıklamada bu hedef için 2027 başını işaret etmişti. Suudi Enerji Bakanı, bu sürede petrol üretimini 1 milyon varilden daha fazla artırarak 13 milyon varile yükseltmeyi hedeflediklerini bildirmişti.
ABD'NİN STOKLARI AZALMIŞTI
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,1 milyon varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,1 milyon varil (yüzde 1,2) azalarak 414 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,18 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5,4 milyon varil (yüzde 1) azalışla 526,6 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 219 milyon varil oldu.
PETROL ÜRETİMİ ARTTI
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 268 bin varil azalarak 6 milyon 210 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 351 bin varil azalarak 3 milyon 990 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 21-27 Mayıs haftasında 10 bin varil azalarak 12 milyon 350 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın "Mayıs 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?
- Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
- Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!
- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?
- EYT son dakika bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?
- e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER
- DGS sonuçları erken mi açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Temmuz enflasyon zammı maaş farkı ödeme takvimi: 2022 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?
- YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?