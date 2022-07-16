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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan petrol üretimi açıklaması! İşte yeni günlük üretim miktarı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan petrol üretimi açıklaması! İşte yeni günlük üretim miktarı

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nin açılışında konuştu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinin petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi", ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında dünyanın birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçtiğini belirten Bin Selman, "Zirvenin, ortak çıkarlarımıza hizmet etmek, bölgede güvenlik ve kalkınmayı tesis etmek adına ülkelerimiz ve ABD arasında stratejik ortaklığı derinleştirmek için yeni bir iş birliği çağı oluşturmasını umuyoruz." dedi.

Küresel zorluklarla mücadelede uluslararası çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Bin Selman, Suudi Arabistan'ın daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını söyledi.

İran'la ilişkilere de değinen Bin Selman, "Komşu bir ülke olarak İran'ı uluslararası meşruiyet, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ve Uluslararası Atom Enerjisi ile iş birliği ilkelerine bağlı kalarak bölge ülkeleriyle bu vizyonun bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.

Veliaht Prens, petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim açıklamadı ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman mayısta yaptığı açıklamada bu hedef için 2027 başını işaret etmişti. Suudi Enerji Bakanı, bu sürede petrol üretimini 1 milyon varilden daha fazla artırarak 13 milyon varile yükseltmeyi hedeflediklerini bildirmişti.

ABD'NİN STOKLARI AZALMIŞTI

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,1 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,1 milyon varil (yüzde 1,2) azalarak 414 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,18 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5,4 milyon varil (yüzde 1) azalışla 526,6 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 219 milyon varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 268 bin varil azalarak 6 milyon 210 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 351 bin varil azalarak 3 milyon 990 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 21-27 Mayıs haftasında 10 bin varil azalarak 12 milyon 350 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mayıs 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.

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