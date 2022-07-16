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Son dakika: EPDK'ya 3 atama

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Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Son dakika: EPDK’ya 3 atama

Başkan Erdoğan imzalı yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) 3 atama yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' (EPDK) üyeliğine 2018 yılında atanan 3 üye Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı ile görev sürelerinin dolmasının ardından yeniden aynı göreve getirildi.

EPDK 2. başkanı olan Zekeriya Gökşenli, ilk olarak 2008 yılında EPDK üyeliğine atandı.

2014 yılında tekrar EPDK üyeliğine atanan Gökşenli 2018 yılında ise EPDK ikinci başkanlığına atandı.

Dört yıllık görev süresi dolan Gökşenli, dört yıllığına tekrar EPDK ikinci başkanı olarak atandı.

EPDK üyeliğine tekrar atanan İbrahim Tan ilk olarak 2014'te EPDK üyeliğine atanmış ve 2018'de de aynı göreve yeniden getirilmişti.

Tan, aynı göreve tekrar getirildi.

Dr. Muhammed Mustafa İzgeç ise 2018'de EPDK üyeliğine getirilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından dört yıllığına daha aynı göreve atandı.

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