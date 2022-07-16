Son dakika: EPDK’ya 3 atama

EPDK üyeliğine tekrar atanan İbrahim Tan ilk olarak 2014'te EPDK üyeliğine atanmış ve 2018'de de aynı göreve yeniden getirilmişti.

Tan, aynı göreve tekrar getirildi.

Dr. Muhammed Mustafa İzgeç ise 2018'de EPDK üyeliğine getirilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından dört yıllığına daha aynı göreve atandı.