Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Başkan Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.