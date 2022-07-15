Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Başkan Erdoğan’a ve Türk halkına tebriklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.
Başkan Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.
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