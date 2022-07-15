15 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz şehitleri törenle anıldı

15 Temmuz şehitleri törenle anıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2022
ABONE OL
15 Temmuz şehitleri törenle anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 6 yıl önce kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Karşıyaka Mezarlığındaki şehitlikte dualarla anıldı. Anma programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA