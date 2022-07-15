Darbecilerin asıl hedefi Başkan Erdoğan’dı! Büyük ihanet ’Güçlü Liderlik’ ile durduruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da 251 kişi şehit oldu, 2 bin 186 kişi de yaralandı. Ancak FETÖ'nün darbe girişimi Başkan Erdoğan'ın liderliğinde durduruldu. Vatandaşlar, kendisini temsil eden sivil iradenin devamı için darbecilerin karşısına çıktı ve ülkenin işgaline izin vermedi.