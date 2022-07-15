15 Temmuz şehidi Onur Ayanoğlu nişanlısına son kez böyle seslendi: Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum

BU VATANA BİNLER FEDA OLSUN

Sabah'ta yer alan habere göre, ağabeyinin şehadetinin bir gurur vesilesi olduğunu kaydeden Ayanoğlu, şunları söyledi: "Bu hainleri hiç sevmezdi. Cumhurbaşkanı açıklama yaptıktan sonra Onur'u kimse tutamazdı çünkü Cumhurbaşkanımızı çok severdi. Şehadeti bize çok büyük bir gurur yaşattı. Hani hep söylüyoruz ya 'bayrağımızda hep şehitlerimizin kanı var' diye. Elhamdülillah o bayrakta benim de kardeşimin kanı var. Ben de gazi oldum çok şükür. Şehadete de beraber yürüdük ama şehitlik kardeşime gazilik bana nasip oldu. Onur'un yokluğunu, acısını çok hissettik. Yokluğunu ciddi anlamda hissettik ama çok şükür ki Rabbim bunun sabrını da verdi. Hiçbir şekilde isyan etmedik. Yaptığımız şeylerden en ufak bir pişmanlığımız yok. Yine olsun, yine çıkar, vatan için bu millet için bu bayrak için canımızı seve seve feda ederiz. Bir Onur, bir Oğuz değil binlerimiz feda olsun bu vatana."