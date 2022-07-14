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Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: Tunceli’de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Son dakika haberi... Tunceli'nin Hozat ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi taramasında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, tespit edilip imha edildi.

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