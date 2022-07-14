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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Taciz ateşi açan teröristlere ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Taciz ateşi açan teröristlere ağır darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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