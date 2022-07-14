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Son dakika: Bitlis'te teröristlere ağır darbe! Gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: Bitlis’te teröristlere ağır darbe! Gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bitlis'te biri gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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