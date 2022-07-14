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Son dakika: Siber polislerden "sağlıkta şiddet" olaylarına ilişkin dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: Siber polislerden sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme

Son dakika haberi... Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. Söz konusu olayla ilgili son bir ay içerisinde kendisini doktor olarak tanıtan 2 bin 199 yeni hesap açıldığı, açılan hesaplardan 671'inden 111 bin 239; 1528 bot hesaptan ise 207 bin 567 paylaşım olmak üzere 318 bin 806 paylaşım yapıldığı kaydedildi.

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