15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?
15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne az kala toplu taşıma hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?
15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erdi. Bu kapsamda 9-10-11-12 Temmuz toplu taşımlar ücretsiz olarak hizmet verdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14-15 Temmuz'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?
15 TEMMUZ'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?
9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde ücretsiz olan otobüsler, bayramın bitmesiyle birlikte normal ücretli tarifelerinden hizmet vermeye devam ediyor. 13 ve 14 Temmuz tarihinde normal ücretleriyle hizmet veren otobüsler 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 1 gün daha ücretsiz olarak hizmet verecek.
İSTANBUL'DA METRO, MARMARAY, İETT, TRAMVAY, ŞEHİR HATLARI BEDAVA MI 2022?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
2 günlük normal tarifenin ardından 15 Temmuz'a denk gelen cuma günü, toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?
- KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?
- 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Dede korkut boy boyladı soy soyladı ne demek? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
- YKS sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- BİLSEM mülakat sonuçları: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022
- YÖKDİL başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
- Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...
- ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman?
- SGK'ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...
- Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? 450-660 TL arası ödeme! Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
- Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman?