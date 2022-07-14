15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erdi. Bu kapsamda 9-10-11-12 Temmuz toplu taşımlar ücretsiz olarak hizmet verdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14-15 Temmuz'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?