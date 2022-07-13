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2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl içi tayin sonuçları, tercihlerini tamamlayan öğretmenler için kritik bir öneme sahip olacak. Bulundukları okuldan, il içerisinde yer alan farklı bir okula geçiş yapmak isteyen öğretmenler, konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl içi tayin sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

2022 il içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre, il içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

HİZMET PUANLARI NASIL BELİRLENECEK?

Başvuru yapan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

40 TERCİH HAKKI VERİLDİ

4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi.

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, bulundukları okul ya da kurumdan 20 Temmuz 2022 itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLDİ?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

* Adaylığı kaldırılmış olmak,

* 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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