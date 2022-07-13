2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl içi tayin sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?