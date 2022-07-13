13 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA