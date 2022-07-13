Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 gün çıkartılmasıyla birlikte gözler bayramda ve tatil sonrası bankaların çalışma durumuna çevrildi. Peki, Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...