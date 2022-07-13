Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle bankalar çalışmalarına ara vermişti. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar bankaların bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 gün çıkartılmasıyla birlikte gözler bayramda ve tatil sonrası bankaların çalışma durumuna çevrildi. Peki, Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?
Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar bayram boyunca kapalı olacak.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyorlar. Kurban Bayramı tatili arefe günü olan 8 Temmuz günü öğleden sonra başladı. Bankalar 13-14 Temmuz tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek.
BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?
EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır.
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