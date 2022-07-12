Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden Erdoğan-Paşinyan görüşmesine destek: "Dünyada barışa dair umutları yeşertti"
Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden (ERVAB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasında başlatılan normalleşme süreci son dönemde büyük beklentiler yaratmışken iki liderin telefonla doğrudan temasıyla oluşan ortam, iyimserliğe yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.
ERVAB'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinin son günlerde Türkiye Ermeni toplumunun gündemini belirleyen bir gelişmeye dönüştüğü belirtildi.
"TÜM KURUM VE KURULUŞLAR, ÖRNEK LİDERLİĞİ TAKDİRLE VE UMUTLA İZLEMEKTEDİR"
Açıklamada, bireysel düzlemde cemaatin her kesiminde gözlemlenen tartışmasız iyimserliğin, Ermeni toplumunda kurumsal düzlemde de tamamen paylaşıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları olarak faaliyet gösteren onlarca kadim vakfımız ve onlara bağlı tüm kurum ve kuruluşlar, sayın Erdoğan ve sayın Paşinyan tarafından sergilenen örnek liderliği takdirle ve umutla izlemektedir. Türkiye ve Ermenistan arasında başlatılan normalleşme süreci son dönemde büyük beklentiler yaratmışken iki liderin telefonla doğrudan temasıyla oluşan ortam, iyimserliğe yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktadır."
Açıklamada, "Hakları ve hukuku Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında bulunan köklü kurumların yöneticileri olarak, diyaloğun ve empatinin yaratacağı yeni olanakların iki ülkenin ve halkın geleceğinin inşası yolunda ne denli önem taşıyacağını tahmin etmekte kuşkusuz zorlanmamaktayız. Uluslararası arenada çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesi her bakımdan yeni ufuklar vadetmektedir." ifadesine yer verildi.
"TÜM BİRİKİMİMİZİ SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ"
Bunun yanı sıra normalleşmenin doğuracağı yeni pozitif iklimin toplumsal yaşantıya ve kurumların faaliyetlerine de yeni bir soluk katacağının aşikar olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
"Cemaatimiz, mütevazı potansiyeline karşın Türkiye ve Ermenistan arasında sembolik bir köprü addedilebilir. İki kadim halkın bir arada yaşama geleneğinin devamlılığını simgeleyen toplumumuz, zengin kurumlar ağıyla bu normalleşme sürecini hararetle desteklemektedir. Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği sayın Başpiskopos Sahak Maşalyan'ın bir toplantıda ifade buyurmuş oldukları üzere Türkiye-Ermenistan normalleşmesi cemaatimizin kaderini değiştirebilir. Geride kalan yaklaşık 30 yıllık süreçte bu umudu hep canlı tutmaya çalışan cemaatimiz, bugün sayın Erdoğan'ın ve sayın Paşinyan'ın önderlik ettiği adımların devamı bakımından her iki ülkenin tüm kesimlerini sorumluluk ve gelecek vizyonuyla davranmaya davet etmektedir. Bizler yöneticilik deneyimimizle bu tarihsel dönemeçte tüm birikimimizi seferber etmeye hazırız."
Açıklamada, telefon görüşmesinde bayramlar vesilesiyle birbirlerini kutlayan liderlerden sonra Türklerin ve Ermenilerin bir gün yeni iş birlikleri ve ortak kazanımlar vesilesiyle de birbirlerini kutlayacağı kanaatinde olduğu belirtildi.
"DÜNYADA BARIŞA DAİR UMUTLARI YEŞERTTİ"
Bu arada, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın Paşinyan ile telefonda görüşmesinin savaş haberleriyle bunalan dünyada barışa dair umutları yeşerttiğini söyledi.
Maşalyan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi savaş haberleriyle bunalan dünyamızda barışa dair umutlarımızı yeşerten bir bayram armağanı oldu. Silahların, savaşların ve ölümlerin değil diplomasinin barışçıl yöntemlerinin kazanması için duacıyım. Bu telefon görüşmesinin bin yıllık Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni bir dostluk sayfasının açılmasına vesile olması dileklerimle."
ERDOĞAN - PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.
KARŞILIKLI BAYRAM KUTLAMASI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.
İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.
Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.
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