Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın ilk dört günü kapalı olan borsalar, bayramın 9 gün tatil olması sonrası daha da önemli hale geldi. Kurban Bayramı idari tatil olarak 13 – 14 Temmuz olarak belirlendi. Peki, Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?