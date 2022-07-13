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Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?

Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 18 Temmuza kadar bayram tatili sürecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar 13 14 Temmuz Çarşamba ve Perşembe Borsa İstanbul açık olacak mı, tatil mi sorusunu yöneltiyor. Peki, Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?

Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın ilk dört günü kapalı olan borsalar, bayramın 9 gün tatil olması sonrası daha da önemli hale geldi. Kurban Bayramı idari tatil olarak 13 – 14 Temmuz olarak belirlendi. Peki, Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?

YARIN BORSALAR AÇIK MI?

Borsa İstanbul Kurban Bayramı'nın resmi tatili boyunca kapalı kaldı. Bayram bitmesiyle birlikte borsalar açılacak. 15 Temmuzda tekrardan tatile girecek.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul 9-10-11-12 Temmuz 2022 günleri kapalı oldu. Borsa 13 Temmuz çarşamba yani yarın açılacak.

BORSA İSTANBUL 15 TEMMUZDA KAPALI MI?

15 Temmuz idari izin değil resmi izin olduğu için Borsa İstanbul tatil olacak.

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