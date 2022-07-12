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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo görüştü

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Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo görüştü

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Gçrüşmede 2 ülkenin ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

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