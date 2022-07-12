TBMM Başkanı Şentop’tan koronavirüs uyarısı
Tekirdağ’da düzenlenen keşkek şenliğine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs (kovid-19) vakalarında artış olduğunun altını çizerek vatandaşları hassasiyetli olma hususunda uyardı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından yapılan 3. Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği'ne katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, festivalin açılışını gerçekleştirdi.
Şentop, festival alanında keşkek karıştırarak vatandaşlara ve protokole ikram ettikten sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte dibekte buğday dövdü.
VAKA SAYISI ARTIŞTA
Festivalde yaptığı konuşmada vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak keşkek şenliğinin hayırlı olmasını diledi.
"ÇOK ZOR İKİ YIL GEÇİRDİK"
Korona virüs vakalarına ilişkin hasta sayılarında artış olduğuna dikkati çeken Şentop, "Yavaş yavaş salgın şartları iyileşiyor diyorduk fakat biliyorsunuz yine sayıca artış var. Her ne kadar hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Bu nedenle hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var. Çok zor iki yıl geçirdik. Bir daha o günleri Allah göstermesin" dedi.
Şentop, keşkeğin Türk kültüründe büyük bir önem taşıdığını belirterek, "2011 yılında UNESCO, dünya somut olmayan kültürel mirasına dâhil etmişti keşkeği. Keşkeğin en iyi yapıldığı yerlerin başında da Karacakılavuz geliyor. Zor, vakit ve sabır isteyen bir yemek. Güzel yapmak da ayrıca hüner gerektiriyor. Ama Karacakılavuz'daki kardeşlerimizin dostlarımızın bunu en iyi yapanlardan olduklarını bu konuda hüner gösterdiklerini biliyoruz. Bunların tanıtımı için gayret göstermeliyiz. Günümüzde yavaş yavaş mahalli özelliklerin, sanatların, el yapımı ürünlerin veya somut olmayan kültürel değerlerin daha geniş anlamda öne çıkabilmesine imkân sağlayan gelişmeler var. Bilhassa teknolojinin gelişmesiyle beraber, iletişimle ilgili kaydedilen gelişmeler bunu kolaylaştırıyor. Özellikle Tekirdağ'ımız birçok özel, tüm dünyaya sunabilecek yerel değerler, ürünler üretiyor. Bunların tanıtımı için daha fazla gayret göstermeliyiz. Keşkek Festivali de bunlardan birisi" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, konuşmasının ardından İstanbul'da devam edecek programlarına katılmak için Tekirdağ'dan ayrıldı.
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