Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlar da çalışmalarına ara vererek tatile girdi. Peki, Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?