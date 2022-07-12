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Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Bayram’da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 12 Temmuz'da sona erecek. Bu süreçte bazı kurum ve kuruluşlar da faaliyetlerine ara verdi. Peki, Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatili nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlar da çalışmalarına ara vererek tatile girdi. Peki, Bayram'da noterler açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayram tatili süresince de noterler kapalı olacak.

BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Ayrıca Noterler Birliği'nin resmi sayfasından nöbetçi noterlere ilişkin bir liste yayımlanmadı.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'a kadar hizmet veriyorlar.

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