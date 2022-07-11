Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı nedeniyle resmi tatil olması sonrasında kargoların çalışma takvimi merak ediliyor. Peki, Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı?