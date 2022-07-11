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Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz’da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı?

Kargolar ne zaman açılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu sene Kurban Bayramı’nın birinci günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Binlerce kişi internet üzerinden satın aldıkları ürünlerin bayramda gelip gelmeyeceğini öğrenmek isterken kargo çalışma saatleri için araştırma yapıyor. Peki, Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı?

Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı nedeniyle resmi tatil olması sonrasında kargoların çalışma takvimi merak ediliyor. Peki, Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişilik gösterebilir.

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