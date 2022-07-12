SON DAKİKA: Türk Dışişleri Bakanlığından "Kuzey Batı Suriye" açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

İrlanda ve Norveç'in hazırladığı ortak karar tasarı için 12 ülke "lehte" oy kullanırken Konseyin toplam 15 üyesinden 3 ülke (ABD, İngiltere ve Fransa) "çekimser" kalmayı tercih etti.

ABD VE FRANSA'DAN RUSYA'YA TEPKİ

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Richard Mills, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "Rusya, Suriyelilerin ihtiyaçlarını görmezden geliyor ve bu, Suriye'deki insani ihtiyaçlarla ilgili olarak acımasızlık. Bu kararın zayıf noktası, önümüzdeki ocak ayında mekanizmayı yenilemek için bu Konsey tarafından daha fazla çalışma gerektirmesi." ifadesini kullandı.