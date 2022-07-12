SON DAKİKA: Türk Dışişleri Bakanlığından "Kuzey Batı Suriye" açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Türk Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Batı Suriye’ye yönelik "BM Sınırötesi İnsani Yardım Mekanizması"nın uzatılması ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Türkiye'den Kuzey Batı Suriye'ye yönelik "BM Sınırötesi İnsani Yardım Mekanizması"nın uzatılmasına dair ilk mesaj geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.
"HAYATİ BİR ROL OYNAMAKTADIR"
Bakanlık şu ifadelere yer verdi:
"Sözkonusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye'deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Suriye'deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir."
BM'NİN TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE GÖNDERİLEN İNSANİ YARDIMLARI 6 AY DAHA UZATILDI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'deki savaş mağduru sivillere Türkiye üzerinden ulaştırılan insani yardımların 6 ay daha devam etmesine karar verdi.
BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen BMGK acil oturumunda, Suriye'ye Türkiye üzerinden ulaştırılan yapılan sınır ötesi yardımların 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar kabul edildi.
İrlanda ve Norveç'in hazırladığı ortak karar tasarı için 12 ülke "lehte" oy kullanırken Konseyin toplam 15 üyesinden 3 ülke (ABD, İngiltere ve Fransa) "çekimser" kalmayı tercih etti.
ABD VE FRANSA'DAN RUSYA'YA TEPKİ
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Richard Mills, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "Rusya, Suriyelilerin ihtiyaçlarını görmezden geliyor ve bu, Suriye'deki insani ihtiyaçlarla ilgili olarak acımasızlık. Bu kararın zayıf noktası, önümüzdeki ocak ayında mekanizmayı yenilemek için bu Konsey tarafından daha fazla çalışma gerektirmesi." ifadesini kullandı.
Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Riviere, Konsey üyelerine Fransa'nın yardım mekanizmasının görev süresinin bir yıl yerine 6 ay uzatılabilmesinden memnun olmadığını belirtti.
Buna karşılık İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Babara Woodward ise oturum sırasında "İngiltere'nin Suriye'deki yeniden yapılanma projelerine katılmayı kategorik olarak reddettiğini" vurguladı.
BM'nin sınır ötesi yardımları, BMGK'nin Rusya'nın "vetosu" nedeniyle cuma günü uzatmayı onaylayamaması üzerine 10 Temmuz'da sona ermişti.
BMGK kararı, 5 daimi üye olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'den hiçbirinin itiraz etmemesi koşuluyla en az 9 üyenin onayını gerektiriyor.
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