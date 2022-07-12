12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD açıkladı! DEAŞ'ın Suriye'deki lideri öldürüldü

Son dakika: ABD açıkladı! DEAŞ'ın Suriye'deki lideri öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD açıkladı! DEAŞ’ın Suriye’deki lideri öldürüldü

Son dakika haberi... ABD, DEAŞ'ın Suriye'deki 5 liderinden birini hava saldırısında öldürdüğünü açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA