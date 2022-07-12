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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da devlet daireleri, resmi kurumlar açık mı, kapalı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da devlet daireleri, resmi kurumlar açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz resmi tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2022 yılında cuma gününe denk gelecek. Bu günde bankalarda ve kamu kurumlarında işlem yapmak durumunda olanlar ise 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da devlet daireleri, resmi kurumlar açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da devlet daireleri, resmi kurumlar açık mı, kapalı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle düzenlenecek. Şehitlerin anılacağı törenler yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da devlet daireleri, resmi kurumlar açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Şehitlerin anılacağı törenler yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek.

15 TEMMUZ 2022 RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. Ardından araya hafta sonu tatili gireceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü olacak.

YILIN GERİ KALANINDAKİ RESMİ TATİLLER NELER?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yılın geri kalanındaki resmi tatiller olacak.

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