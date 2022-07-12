15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da devlet daireleri, resmi kurumlar açık mı, kapalı mı?

15 TEMMUZ 2022 RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. Ardından araya hafta sonu tatili gireceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü olacak.